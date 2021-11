Calciomercato Juventus, si stringe | Ecco un centrocampista

Allegri sta per ricevere in dono dal calciomercato Juventus un centrocampista che tanto gli serve. Si tratta del calciatore belga del Borussa Dortmund Witsel.

Axel Witsel, centrocampista classe 1989 del Borussia Dortmund e della nazionale belga, sarebbe il nome più probabile per rinforzare la mediana della Juventus a gennaio. L’indiscreizione è riportata da “Sky Sport“. I bianconeri potrebbero fare pertanto un tentativo con il club tedesco, dal momento che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno, per accontentare Max Allegri. Il tecnico avrebbe dato già il suo assenso all’ingaggio del belga. Il riccioluto mediano sarebbe dunque la soluzione low cost ma di esperienza internazionale caldeggiata dal tecnico juventino.

Witsel verso la Juventus

Si tratta di un calciatore di un certo spessore, che alzerebbe il livello di esperienza e qualità. Witsel è un elemento in grado da fungere da regista così come da interno in una linea a quattro. Insomma, è perfetto per le idee tattiche di Allegri che oscilla tra 4-3-3 e 4-4-2 in base alle esigenze di partita. Il Borussia Dortmund potrebbe chiedere un indennizzo, ma sarebbe concesso soltanto se dovesse partire Ramsey. In caso di rescissione non sarebbe autorizzato da Arrivabene.