Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale | Arthur ha deciso di cambiare

Calciomercato Juventus, la decisione inaspettata del centrocampista brasiliano che potrebbe essere un indizio sul suo futuro.

Pochi minuti fa l’annuncio ufficiale. Reso noto attraverso il social network più in voga al momento, Instagram, con tanto di foto scattata dopo aver suggellato l’accordo. Una mossa inattesa che potrebbe anche essere letta come un importante indizio sul suo futuro. Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus, ha appena cambiato procuratore. A curare i suoi interessi d’ora in poi sarà la P&P Sport Management di Federico Pastorello. È stato lo stesso agente a divulgare la notizia direttamente dalla sede di Montecarlo.

Sorrisi, abbracci e strette di mano tra lui, il giocatore e i suoi familiari più stretti. “Sono veramente felice di annunciare che Arthur Melo e la sua famiglia sono entrati a far parte della P&P Spor Management”, ha scritto Pastorello sotto il post.

Leggi anche: Calciomercato Juventus e Roma, ribaltone possibile | Concorrenza spietata

Calciomercato Juventus, Arthur entra nella scuderia di Pastorello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Pastorello (@fedepastorello)

Arthur, dunque, sbarca nella scuderia dove c’è anche Romelu Lukaku: è il belga la punta di diamante dell’agenzia di Pastorello, salito alla ribalta durante l’operazione estiva che ha (ri)portato il centravanti d’origine congolese alla corte di Roman Abramovich. Il cambio potrebbe significare la volontà da parte dell’ex Barcellona di voler cambiare aria il prima possibile: che si tratti di gennaio oppure di giugno.

Tornato da un lungo infortunio, sembrava avesse conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri – che per ha speso parole d’elogio davanti alle telecamere – ma il suo rendimento resta altalenante. Come lo scorsa stagione con Pirlo allenatore, quando alternava cose buone ad altre meno buone. Certo è che la Juventus non direbbe no a priori davanti ad un’eventuale offerta per il brasiliano.