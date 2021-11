Calciomercato Juventus, colpo Rudiger: fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro per stabilire definitivamente la cessione di Rudiger difensore in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, Rudiger è addio con il Chelsea: il difensore tedesco è ai saluti con i blues e avrebbe scelto già la sua prossima destinazione, trattasi, alla fine, del Real Madrid di Florentino Perez. Come riportano dalla Spagna dal portale ‘Diariogol’, ci sarebbe già un ipotetico incontro per chiudere, definitivamente, l’operazione. Stando infatti all’indiscrezione il giorno esatto sarebbe nella prima settimana del 2022. Una volontà da parte del presidente del Real Madrid per chiudere uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Rudiger è da tempo accostato alla Juventus ma anche ad altre squadre europee, come il Bayern Monaco. Per evitare un insediamento della rivali, il patron blancos avrebbe già fissato l’incontro con gli agenti del giocatore per blindarlo definitivamente. Un motivo in più per convincerlo sarebbe la spesa che i blancos verserebbero per il suo contratto stellare: 12 milioni di euro all’anno. Un operazione che sembra dunque chiudersi definitivamente e allontanare le possibili pretendenti, anche, perché, una cifra così importante per il contratto la Juventus non riuscirebbe ad esempio a permettersela.

