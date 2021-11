Calciomercato Juventus, De Winter pedina di scambio | Nuovo affare con l’Ajax

Calciomercato Juventus, sacrificio De Winter: il nuovo affare con l’Ajax avrebbe del clamoroso. Cosa bolle in pentola.

Da anni, ormai, la Juventus ha avviato un processo volto all’abbassamento dell’età media della squadra, e alla drastica riduzione del monte ingaggi. Tanto è passato dalla valorizzazione di quei giovani che prima erano venduti solo ed esclusivamente per mettere plusvalenza a bilancio. In questo senso, la nascita della squadra Under 23 ha sensibilmente accelerato le operazioni, ed è proprio in questo contesto che è emerso il talento fulgido di Koni de Winter, difensore belga classe ‘2002, che in virtù della sua poliedricità ha già collezionato 14 presenze, suscitando le attenzioni di diversi club.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Ajax: super scambio in arrivo?

Secondo quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”, anche l’Ajax avrebbe messo gli occhi su De Winter, legato alla Juve da un contratto fino al 2024. Non è escluso, però, che il belga non possa essere inserito in una trattativa con il club olandese, per arrivare ad uno dei gioielli di Ten Haag: ci stiamo riferendo a Gravenberch e ad Anthony, che fanno gola da tempo alla “Vecchia Signora” e per i quali la concorrenza è molto folta.