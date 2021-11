Calciomercato Juventus, il suo futuro è ancora tutto da scrivere

Sembra esserci una priorità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione.

Questa prima fase della stagione ha evidenziato una carenza importante nell’organico di Allegri, quella di un grande bomber capace di assicurare le reti di Cristiano Ronaldo, partito poco prima della chiusura del calciomercato. I nuovi acquisti Kean e Kaio Jorge non sono riusciti per adesso a sfondare, ma dalla loro parte hanno la giovane età e importanti margini di crescita. Dybala sta confermandosi un leader, mentre da altri ci si aspetta decisamente un rendimento migliore in zona gol.

Calciomercato Juventus, da Morata ci si aspetta di più

Come ha sottolineato Tuttosport, il futuro del centravanti spagnolo è ancora tutto da scrivere. La Juventus ha sborsato già 20 milioni di euro per il prestito oneroso e ora dovrà sborsarne 35 eventualmente per acquisirlo a titolo definitivo. Una somma importante tant’è che il club avrebbe già chiesto uno sconto all’Atletico Madrid, proprietario del suo cartellino, considerando anche che Morata non sembra rientrare nei piani di Simeone. Un affare che però dipenderà anche dal rendimento del centravanti, che in serie A non segna dal 19 settembre e che in generale ha fornito un contributo sotto le attese in zona gol.