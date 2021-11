Calciomercato Juventus, chi entra e chi esce a gennaio | La lista

Calciomercato Juventus, tra le possibili cessioni agli altri, possibili, acquisti: una lista completa dei nomi per gennaio.

Calciomercato Juventus, si ragiona sul futuro in casa bianconera ma ancora di più sul presente. La finestra di gennaio sarà per forza di cose, più degli altri anni, un momento importante di mercato: tante probabili cessioni ma anche, possibili, importanti acquisti. Ecco la lista delle potenziali cessioni in casa bianconera.

Juventus a tutto mercato: da gennaio a giugno tante cessioni

L’ultima nome fino nella lista delle possibile uscite è quello di Dejan Kulusevski, lo svedese infatti, potrebbe essere inserito nella trattativa per potare Vlahovic in bianconero oppure c’è anche l’Arsenal che avrebbe chiesto informazioni su di lui. Ma a centrocampo tra gennaio e giugno potrebbero muoversi tante pedine: non è escluso infatti che possa partire Ramsey già a gennaio, mentre Rabiot verrà valutato a giungo, così come Arthur e addirittura McKennie nonostante abbia acquistato, negli ultimi tempi, un posto da titolare nella squadra di Allegri.

Oltre alle cessioni, a fine giugno, finiranno anche il loro contratto Perin, De Sciglio e Rugani che però potrebbe avere un altro anno e mezzo garantito, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. Giocatori che sono rientrati dai prestiti per dare più uomini ad Allegri ma a fine stagione, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbero salutare la Vecchia Signora.