Calciomercato Juventus, il difensore rimane un obiettivo: le ultime

Durante la sosta come al solito aumentano i rumors per quanto riguarda le mosse future del calciomercato per la Juventus.

Rinforzare tutti i reparti è la mission per il futuro del club bianconero, che del resto deve ringiovanire la sua rosa. Specie in difesa, dove i due pilastri Bonucci e Chiellini hanno da tempo superato i trent’anni. De Ligt è una sicurezza, si cercherà un altro elemento di livello internazionale che possa arricchire la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Romagnoli per la difesa del futuro

Come riporta Sportmediaset non ci sono dubbi sul fatto che il Milan vorrebbe trattenere Romagnoli, in scadenza di contratto. Ma il suo ingaggio attuale di 5.5 milioni di euro difficilmente può essere riproposto dai rossoneri, che mirano ad un contenimento delle spese per gli ingaggi. Per questo motivo la Juventus potrebbe farsi avanti per prendere il difensore centrale, mettendo sul piatto circa 4 milioni di euro. Una somma importante che pochi club potrebbero offrire al calciatore. Il cui futuro, al momento, sembra davvero tutto da scrivere. Sarebbe però necessario cedere altrove Rugani. Il risparmio del suo ingaggio libererebbe dunque delle risorse da reinvestire sull’ex Roma.