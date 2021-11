Calciomercato Juventus, interesse per il centrocampista | Si tratta

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri interessati al giovane centrocampista del Lipsia, un profilo che sta letteralmente esplodendo.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri sul centrocampista del Lipsia. Oggi uno dei giocatori che sta diventando, letteralmente, un predestinato. Stiamo parlando del giovane Christopher Nkunku. Centrocampista offensivo che riesce a segnare molti gol e giocare palloni insidiosi per gli attaccanti. Come caratteristiche il profilo adatto per quello che in questo momento servirebbe alla rosa di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si parla francese | non è Tchouameni

La Juventus monitora Nkunku

Un profilo idoneo per le richieste di Allegri. Come sappiamo la Juventus non sta certamente vivendo uno dei momenti migliori per quanto concerne i punti in classifica, l’innesto di un nuovo centrocampista potrebbe dare quella manovra offensiva necessaria visto che i centrocampisti vanno poco in rete, rispetto ad un tempo dove invece il contributo offensivo dei centrocampisti era molto presente.

LEGGI ANCHE >>> Morata e soci, c’è un dato che è il più basso delle ultime quattro stagioni in A

Questo nuovo profilo potrebbe fare al caso della Juventus. Abile tecnicamente e molto bravo anche nell’inserirsi in attacco. Un profilo che non è certamente passato inosservato nel mercato europeo, su di lui, infatti, oltre ai bianconeri, ci sarebbero Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco.