Calciomercato Juventus, tre rinnovi rimangono in bilico

Il calciomercato della Juventus del futuro dipenderà anche dalle mosse che la società effettuerà riguardo i rinnovi contrattuali.

A giugno del 2022 scadranno i contratti di diversi elementi della rosa di Massimiliano Allegri. Ci sono però trattative ben avviate per quanto riguarda Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Per i due calciatori sudamericani difficile immaginare un futuro lontano dalla maglia della Juventus. Il numero dieci è destinato a diventare sempre più l’uomo simbolo dei bianconeri e presto dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo prolungamento. Stesso discorso per l’esterno colombiano, uomo d’esperienza e capace di essere determinante nello scacchiere del tecnico livornese. Ci sono altri rinnovi però ancora in bilico.

Calciomercato Juventus, da capire il futuro di Bernardeschi, De Sciglio e Perin

Come scrive Sky Sport, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se arriverà o meno il rinnovo per Bernardeschi, De Sciglio e Perin, gli altri tre bianconeri che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Un futuro ancora tutto da scrivere per loro, ma non è da escludere che possano rimanere ancora a Torino anche nei prossimi anni. Tutti loro si sono sempre fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa.