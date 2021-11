Calciomercato Juventus, affare con la Roma | La fumata bianca arriva così

Calciomercato Juventus, affare con la Roma che ancora potrebbe andare in porto. La fumata bianca arriva in questo modo

Ancora non è del tutto decisa la futura destinazione. Nonostante le smentite arrivate nei giorni scorsi. La cosa certa, però, è che Ramsey a gennaio saluterà la compagnia. Rimane solamente da capire dove il gallese andrà a giocare.

Ieri vi abbiamo parlato di un forte interessamento del Newcastle nei confronti del giocatore. Mentre l’altro ieri era arrivata la notizia che la Juventus avrebbe offerto in maniera quasi del tutto gratuita il centrocampista alla Roma per il prossimo mercato di gennaio. Un’operazione che non è del tutto tramontata. E a conferma di ciò sono arrivate anche le parole del giornalista Marcello Chirico, che spiega come potrebbe arrivare la fumata bianca.

Calciomercato Juventus, Ramsey si muove così

Il primo dettaglio, sicuramente non trascurabile, è il fatto che la Roma è realmente interessata al calciatore, a dispetto di quello che è uscito nelle ultime ore che vedevano la società giallorossa non prendere in ipotesi il possibile affare. E invece, Mou, che già quando era al Tottenham aveva fatto un pensiero a Ramsey, lo accoglierebbe volentieri nella sua squadra. Ma ci sono ovviamente delle condizioni. Che, in pratica, sono quelle già spiegate qualche giorno fa.

Prestito gratuito senza nessun obbligo di riscatto, con una parte dello stipendio pagato dalla Vecchia Signora. Ecco, solamente in questo modo potrebbe andare tutto a dama. Altrimenti non se ne farà nulla. Ovviamente, Cherubini, attende di capire se realmente il Newcastle voglia affondare il colpo per Ramsey così da lasciarlo partire in maniera definitiva e non rimetterci ulteriori soldi per l’ingaggio. Ma a mali estremi, estremi rimedi. Con la possibilità che Ramsey alla fine vada davvero a giocare nella Capitale che è ancora in piedi.