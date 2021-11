Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Soldi e super scambio sul piatto

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione per chiudere il bomber viola a gennaio vedrebbe l’inserimento anche di una contropartita.

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione per arrivare al bomber serbo vedrebbe, da parte dei bianconeri, l’inserimento di una contropartita tecnica. Come riportato da ‘Firenzeviola.it’, la Vecchia Signora per convincere il patron Commisso a cedere già a gennaio il suo bomber, metterebbe sul piatto della trattativa soldi più il cartellino del giovane Kulusevski. Una contropartite certamente di qualità che potrebbe facilitare l’operazione per il passaggio dell’altro classe 2000 in bianconero.

Kulusevski come contropartita per arrivare a Vlahovic