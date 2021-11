Per il calciomercato della Juventus salgono le quotazioni di un giovane centrocampista che non è Tchouameni. Si tratta di Boubacar Kamara.

Proprio ora che i cordoni della borsa devono restare stretti, alla Juve serve un mercato vero a gennaio. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Allegri aspetta almeno un centrocampista. La prima scelta è Aurélien Tchouameni, ma il contesto economico sta portando a valutare altre opportunità che si stanno presentando, vedi giocatori in scadenza. C’è Axel Witsel in cima alla lista di Max Allegri, che ha bisogno di gente pronta, nonostante la linea societaria non prevederebbe altri over 30. Così salgono le quotazioni di Boubacar Kamara, classe ’99 del Marsiglia.

Kamara verso la Juve, ma c’è il Milan

Kamara è conteso anche dal Milan, senza dimenticare i vari Denis Zakaria (corteggiato dalla Roma) o Corentin Tolisso. Nel frattempo si sta continuando a valutare Nicolò Rovella in prestito al Genoa. Poi servirebbe un centravanti vero, la Juve si è iscritta alla corsa per Alvarez ma resta Dusan Vlahovic il sogno (impossibile?) di Allegri. C’è da evidenziare un altro aspetto: la Vecchia Signora ha bisogno di rinforzi di spessore in ogni zona del campo. Max è abituato a lavorare con campioni, non con calciatori che devono ancora farsi le ossa. Ci sono modi e modi di affrontare il futuro…