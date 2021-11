Ansia Juventus per Dybala e Bentancur: sostituiti in nazionale

By

La Juventus guarda ovviamente ai prossimi impegni di campionato e di Champions ma in questo momento è priva di tanti giocatori che sono impegnati con le rispettive nazionali.

La dirigenza osserva con attenzione i suoi calciatori in giro per il mondo e senz’altro sarà felice per il gol segnato da McKennie con la maglia degli Usa contro il Messico. Ma sempre dal Sudamerica arrivano notizie che invece fanno scattare l’allarme e l’ansia tra i tifosi.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, preoccupazione per le condizioni di Dybala e Bentancur

Come ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, c’è preoccupazione in casa bianconera dopo le notizie che arrivano dal Sudamerica al termine di Uruguay-Argentina, match di qualificazione mondiale.

🔴 Le notizie che giungono dopo il match tra #Uruguay e #Argentina tengono in apprensione la #Juventus ⬇️

➡️ #Dybala ha lasciato il campo all'intervallo per un fastidio muscolare.

➡️ #Bentancur out sul finale dopo una botta al ginocchio che andrà verificata nelle prossime ore. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 13, 2021

Dybala ha lasciato il campo dopo 45 minuti di gioco, dopo aver fornito l’assist del gol partita a Di Maria, per un fastidio muscolare. E anche il compagno di squadra Bentancur ha abbandonato il campo nel finale per una botta rimediata al ginocchio. Ovviamente nelle prossime ore se ne saprà senz’altro di più sulle loro condizioni.