Calciomercato Juventus, “terremoto” Donnarumma | Pochettino ha deciso

Calciomercato Juventus, le parole di Donnarumma non sono passate inosservate: l’indiscrezione dalla Francia fuga ogni dubbio.

Prima di accasarsi al Psg, c’è stato un periodo nel quale sembrava che il futuro di Gianluigi Donnarumma si potesse colorare di bianconero. Alla fine, però, la Juventus non è riuscita a piazzare l’affondo decisivo per l’ex capitano del Milan, alla luce del mancato addio di Szczesny.

A distanza di qualche mese, molte cose sembrano essere cambiate. O non è cambiato nulla, a seconda dei punti di vista. Sotto la Tour Eiffel, dopo aver vinto un Europeo da assoluto protagonista, Gigio sta facendo fatica a trovare regolarità di minutaggio, imbrigliato nella morsa opprimente di una concorrenza con Keylor Navas che inevitabilmente lo sta frenando. Come rivelato dallo stesso estremo difensore nel corso della sua recente intervista, è una situazione che gli sta “facendo male“; chiaramente le indiscrezioni inerenti il suo futuro, come una bomba ad orologeria, sono tornate a riesplodere.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio De Ligt: 140 milioni | Fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, occasione Donnarumma: le ultime dalla Francia

Stando a quanto riferito da “le10sport“, sarebbe stato Mauricio Pochettino in persona a chiedere lumi alla dirigenza parigina, in merito alla scelta del portiere titolare. La risposta del club francese non si sarebbe fatta attendere: Keylor Navas è il primo portiere, con Donnarumma che parte come rincalzo. A questo punto, non è utopistico pensare che alla fine “Gigio” possa decidere di rifare le valigie, e cambiare aria: la Juve resta sempre alla finestra, sebbene i bianconeri siano imbrigliati nella morsa di una situazione finanziare non troppo rosea. Da non escludere, però, eventuali inserimenti di altri club.