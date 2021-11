Calciomercato Juventus, colpo Icardi a gennaio | Bomba dalla Francia

Calciomercato Juventus, occasione Icardi sempre più concreta: le indiscrezioni che trapelano dalla Francia sono emblematiche.

Oltre alle vicende extra campo, con la storia con Wanda Nara che sembrava essere giunta al capolinea, a tenere banco in casa Icardi è anche il suo futuro, che oggi come oggi lo vede sempre più lontano dal Psg.

Sebbene abbia totalizzato fino a questo momento 13 apparizioni tra campionato, Champions League, molte lo hanno visto subentrare, come avvenuto nel corso delle gare contro Bordeaux e Lipsia, nelle quali Pochettino gli ha concesso solo pochi scampoli di gara. In estate si vociferava di un suo possibile approdo in Serie A, in particolar modo al Milan e alla Juventus: il grande ritorno, però, non si concretizzò per la volontà dell’argentino di provare a giocarsi le sue chances al Psg, nonostante la folta concorrenza.

Leggi anche –> Calciomercato, Xavi ha detto sì: Juventus beffata, c’è l’incontro

Calciomercato Juventus, Icardi ha deciso il suo futuro: addio al Psg

A distanza di qualche mese, tante cose sono cambiate, e secondo quanto riportato da footmercato.net, le chances di una sua partenza già a gennaio sono molto elevate. Il bomber argentino, infatti, vuole cambiare aria, trovando una squadra che punti su di lui e che ne valorizzi le qualità, motivo per il quale avrebbe maturato la decisione di fare le valigie e di lasciare la torre eburnea parigina. Ma per andare dove? Non è escluso che i club italiani non possano ritornare a farci un pensierino, fermo restando che la sua valutazione si è drasticamente ridimensionata al ribasso: legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2024, Maurito è valutato circa 35 milioni di euro. Chiaramente bisognerebbe trovare un accordo anche sull’ingaggio dell’attaccante, che sotto la Tour Eiffel percepisce quasi 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.