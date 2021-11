Calciomercato Juventus, tesoretto Kulusevski | Tre opzioni sul tavolo – VIDEO

Calciomercato Juventus, l’addio di Kulusevski potrebbe fungere da oro colato per le casse bianconere e finanziare altri colpi: le opzioni.

In una sessione invernale di calciomercato nella quale non saranno possibili grandi investimenti, per la Juventus sarà fondamentale riuscire a piazzare quelle pedine considerati sacrificabili, e dalle cui cessioni si spera di ricavare un discreto tesoretto. Tra queste, impossibile non considerare il profilo di Dejan Kulusevski, utilizzato con il contagocce da Allegri in questa prima parte di stagione, e possibile partente qualora dovesse arrivare un’offerta da almeno 35 milioni di euro.