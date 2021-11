Juventus, su Bentancur ci sono novità | Le condizioni del centrocampista

Juventus, oltre a Dybala anche il centrocampista uruguagio è uscito anzitempo durante il match tra la sua nazionale e l’Argentina: ecco come sta.

Dybala e Bentancur stanno tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Stanotte hanno giocato uno contro l’altro con le loro rispettive nazionali. Uruguay contro Argentina, il Clasico del Rio de la Plata. In palio la possibilità di accumulare ulteriori punti nel girone sudamericano di qualificazione ai prossimi campionati del mondo. In Qatar, però, ci andrà quasi sicuramente l’Albiceleste: il gol di Di Maria che ha deciso il match del “Campeon del Siglo” porta Lionel Scaloni e i suoi uomini ad un passo dall’obiettivo. Basteranno altri tre punti per staccare il fatidico pass per la prossima rassegna iridata.

Ma l’attenzione degli juventini è rivolta principalmente alle condizioni dei due giocatori, usciti anticipatamente per problemi muscolari. Dybala è stato sostituito a fine primo tempo, ma le ultime notizie che giungono dal Sudamericano sono rassicuranti: si è trattato solo di un sovraccarico muscolare al polpaccio.

Juventus, solamente una contusione per Bentancur

Tuttavia, anche per l’uruguaiano non c’è da preoccuparsi. Lo comunica su Twitter il giornalista Romeo Agresti, sottolineando come per il centrocampista la diagnosi parli solamente di una “contusione al ginocchio sinistro” in seguito ad uno scontro di gioco con l’argentino Correa. Una brutta botta e niente più, dunque. Che però ha costretto il commissario tecnico della Celeste, Oscar Tabarez, a sostituirlo nell’ultimo quarto d’ora e mandando in campo la riserva Arambarri.

🇦🇷 #Dybala: sovraccarico a un polpaccio, uscito vs l’Uruguay per precauzione.

🇺🇾 #Bentancur: contusione al ginocchio sinistro post scontro con Correa. Entrambi non destano preoccupazioni ⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 13, 2021

Bentancur probabilmente sarà di nuovo in campo martedì prossimo, quando l’Uruguay – tutt’altro che sicuro della qualificazione – affronterà un’altra partita delicata contro la Bolivia.