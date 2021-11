Juventus, come sta Dybala | Le ultime sull’infortunio

Juventus, ecco le novità sull’infortunio dell’attaccante argentino protagonista questa notte con la sua nazionale.

Il livello di ansia, tra i tifosi bianconeri, era già alle stelle. E non poteva essere altrimenti dopo l’uscita dal campo di Paulo Dybala per un sospetto problema muscolare durante la gara tra Uruguay e Argentina disputata questa notte, valida per il girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022. Una notizia che ha tenuto in apprensione tutto l’ambiente Juventus. Il timore era quello di una possibile ricaduta.

La “Joya” infatti si era appena messo alle spalle un momento particolare, in cui i continui infortuni gli avevano impedito di esprimersi al meglio e quindi ritrovare la giusta continuità. Al punto che in molti hanno incrociato le dita quando ha lasciato la Continassa per raggiungere il ritiro della nazionale argentina oltreoceano.

Juventus, per Dybala solo un sovraccarico muscolare

A quanto pare, però, si può tirare un bel sospiro di sollievo. Come ha riportato pochi minuti fa su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, si è trattato solamente di un sovraccarico muscolare al polpaccio. Niente di grave, insomma. L’allarme, dunque, può rientrare dopo la grande paura. Anche gli stessi medici bianconeri sarebbero stati rassicurati.

Aggiornamento #Dybala ✅

➡️ Solo un sovraccarico muscolare al polpaccio, si è fermato in tempo per non rischiare. Dunque, stando a quanto riferito dal calciatore della #Juventus ai medici, allarme rientrato. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 13, 2021

L’origine della sua sostituzione è cautelativa: il commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni avrebbe deciso di non rischiare il giocatore per averlo disponibile nel prossimo match.