Calciomercato Juventus, occasione Icardi | Tripla pista in Serie A

Calciomercato Juventus, l’addio di Icardi al Psg è un’ipotesi da prendere in considerazione: le tre squadre in Serie A sull’argentino.

Uno dei calciatori più chiacchierati dal momento, soprattutto per vicende extra calcistiche che lo hanno visto protagonista, è sicuramente Mauro Icardi, con l’attaccante argentino che, oltre alla situazione con Wanda Nara che sembra essersi ristabilita, deve far fronte anche alla difficoltà di inserirsi a pieno regime nello scacchiere tattico d’etoiles su cui può puntare Pochettino.

Non a caso, stando alle indiscrezioni che trapelano d’Oltralpe, le possibilità di un suo addio anche a gennaio sono da prendere in considerazione; l’argentino, stanco di essere messo costantemente da parte, sarebbe entrato nell’ordine di idee di fare le valigie anzitempo, per provare a rimettersi in gioco in un contesto per lui più stimolante. Stando a quanto rimbalza dalla Spagna, e sottolineato da fichajes.net, la Serie A ingolosirebbe e non poco Maurito: nel campionato italiano, infatti, ci sarebbero addirittura tre club pronte a fare un pensierino all’ex capitano dell’Inter.

Calciomercato Juventus, anche Milan e Napoli su Icardi: sfida all’orizzonte?

L’interessamento dei bianconeri e dei rossoneri non è nuovo. Uno dei primi nomi che circolavano all’indomani della partenza di Cristiano Ronaldo era proprio quello dell’argentino del Psg, già cercato da Marotta quando il bomber militava nelle fila dell’Inter. Da tempo accostato alla Vecchia Signora, fino ad ora non si sono mai concretizzati i presupposti giusti per il sodalizio bianconero; il Psg lo valuta 35 milioni di euro, ma tutto dipenderà dall’eventuale apertura dei parigini alla formula del prestito con riscatto. Modalità d’operazione che ingolosirebbe il Milan, che sta programmando il dopo Ibra, e che potrebbe stuzzicare anche il Napoli, qualora dovessero arrivare offerte clamorose per Osimhen.