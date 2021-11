Calciomercato, blitz di Marotta: lo scambio che manda k.o. Juve e Roma

Calciomercato Juventus, il blitz di Marotta che manda k.o. i bianconeri e la Roma: l’Inter tenta il colpo gobbo.

Sono tante le trame di mercato che vedono coinvolte le big del nostro campionato, che ad esempio hanno messo gli occhi su un centrocampista sfidato recentemente dalla Nazionale di Roberto Mancini: stiamo parlando di Denis Zakaria, che non a caso ha attirato su di sé i riflettori dell’Olimpico con una prestazione da urlo.

Sul centrocampista, inutile ribadirlo, si è scatenata un’asta che coinvolge non solo Inter, Juve e Roma, anche big del panorama europeo del calibro di Barcellona, United, City e Borussia Dortmund, che hanno tutte preso informazioni per il regista elvetico, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Secondo le indiscrezioni fatte trapelare da “La Gazzetta dello Sport“, la Juve avrebbe un piano già per gennaio, anche perché i vari Tchouameni e Pogba sembrano essere piste poco praticabili. Tuttavia, l’Inter pensa al colpo gobbo, e starebbe provando a tastare il terreno in vista di un potenziale scambio.

Calciomercato Juventus, il piano dell’Inter per Zakaria: scambio con Satriano

Stando a quanto riferito da calciomercatonews.com, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di proporre al Borussia uno scambio già a gennaio, mettendo sul piatto il cartellino del giovane Satriano, per provare a beffare la concorrenza. Un piano – si legge – che potrebbe prendere consistenza nelle prossime settimane, e che di fatto eliminerebbe dalla corsa le varie contender. Staremo a vedere se quella che fino ad ora si può considerare come una semplice idea, nel corso dei prossimi mesi possa sfociare in una trattativa concreta.