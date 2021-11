Calciomercato Juventus, missione rinnovo: c’è una intesa da trovare

Per il calciomercato della Juventus del futuro sarà molto importante anche riuscire a blindare alcuni elementi in scadenza dell’attuale rosa.

La dirigenza sta lavorando da mesi per trovare un accordo con due big il cui accordo con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Per i due calciatori sudamericani a quanto pare di fatto manca solo l’ufficilialità, c’è la volontà comune di continuare insieme il percorso e presto potrebbe esserci la fumata bianca. Discorso diverso invece per altri tre elementi della rosa, vale a dire Bernardeschi, De Sciglio e Perin.

Calciomercato Juventus, c’è da rinnovare il contratto di Bernardeschi

Pe quanto riguarda l’esterno offensivo, è un calciatore sul quale Allegri conta molto e del resto in questa stagione lo si è visto in campo più volte. Un jolly prezioso da non perdere, vista la sua duttilità, considerando anche che la Juventus ha speso una somma importante negli anni passati per strapparlo alla Fiorentina. Per questo motivo l’intenzione dei bianconeri – come si legge su più media – è quella di offrire un rinnovo contrattuale ma con una somma inferiore ai 4 milioni di euro che sono attualmente il suo ingaggio. Le pretendenti per il calciatore, non mancano, ma i rapporti con il club sono buoni e chissà che facendo un piccolo passo avanti le due parti non possano trovare l’intesa e consentire così all’esterno offensivo di rimanere ancora a Torino.