Calciomercato Juventus, “vendetta” Mou | Colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, il tecnico giallorosso vuole fare uno sgarbo ai bianconeri: Roma pronta ad inserirsi nella trattativa.

Secondo le ultime notizie che giungono da Barcellona, il suo sarebbe uno dei primi nomi che Xavi avrebbe fatto al presidente Joan Laporta. Nella lista stilata dall’allenatore chiamato a risollevare le sorti del Barça c’è anche Alessio Romagnoli, come riporta il quotidiano catalano elnacional.cat. Il difensore romano è in rotta da tempo con il Milan e la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno, stenta a decollare.

E il fatto che il suo procuratore sia Mino Raiola, ormai inviso ai rossoneri per la questione Donnarumma, complica tutto. Non a caso la società avrebbe fatto intendere di non aver alcuna intenzione di interfacciarsi con il noto agente per quanto riguarda la vicenda Romagnoli. Che, da qualche mese, è finito pure nel mirino della Juventus.

Calciomercato Juventus, c’è anche la Roma su Romagnoli

Anche Raiola spingerebbe per la destinazione Torino, ma il prepotente inserimento del Barcellona è destinato a cambiare le carte in tavola. Romagnoli piace a Xavi e nei piani dell’ex centrocampista potrebbe fare al caso dei blaugrana, i quali hanno bisogno di rifondare una difesa che quest’anno sta facendo acqua da tutte le parti e la sua inaffidabilità è una delle principali cause della crisi dei catalani.

Xavi se n’è accorto ed è pronto ad affondare il colpo già a gennaio. Ma c’è una terza squadra, secondo El Nacional, che vorrebbe approfondire al più presto l’argomento Romagnoli: la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese farà quasi certamente un tentativo per il difensore cresciuto proprio nel vivaio giallorosso.