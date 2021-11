Calciomercato Juventus, Cherubini pesca dal Napoli | Super affare low cost

Calciomercato Juventus, Cherubini fiuta il colpaccio dal Napoli: può arrivare a parametro zero. Ecco i dettagli.

Nella sua storia recente, la Juventus è stata in grada di costruire parte dei suoi successi puntando su quei colpi a parametro zero che si sono rivelati, a posteriori, assolutamente decisivi per la conquista degli scudetti finiti nella prestigiosa bacheca della Vecchia Signora.

Pratica, quella di puntare su occasioni low cost, caduta un pò in disuso nelle ultime sessioni di calciomercato, alla luce delle fallimentari operazioni Ramsey e Rabiot, con i quali si riteneva di aver messo a segno veri e propri affari, ma che in realtà fino a questo momento si sono rivelati veri e propri flop. Ciò non toglie, però, che qualora dovessero concretizzarsi occasioni golose, la “Vecchia Signora” sicuramente la prenderebbe in considerazione.

Calciomercato, dalla Colombia sicuri: anche la Juventus su Ospina

Stando a quanto riferito dal portale colombiano “El Futbolero“, anche la Juve avrebbe messo gli occhi sull’estremo difensore del Napoli Ospina, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2022. L’intenzione delle parti in causa sarebbe quella di continuare il “matrimonio”, ma fino ad ora non è stato raggiunto alcun tipo di accordo per il prolungamento contrattuale, motivo per il quale Cherubini starebbe prendendo in considerazione l’idea di fare di Ospina un potenziale jolly, in grado all’occorrenza di alternarsi con Szczesny.