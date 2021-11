Calciomercato Juventus, bomba Rabiot | Super scambio in Ligue 1

La Juventus ha individuato un difensore da prendere. Rabiot è il calciatore offerto per poter chiudere nell’immediato la trattativa.

L’idea è rilanciata dal portale calciomercatoweb.it e potrebbe indirizzare il calciomercato della Juventus già a gennaio. Parliamo di Rabiot all’Arsenal in cambio di William Saliba. Parliamo di un centrale franco-camerunense in forza al Marsiglia ma di proprietà dei londinesi. Al di là di qualche sbandata, ad esempio contro la Lazio di Sarri in Europa League, ha un potenziale importantissimo e caratteristiche in linea con la nuova filosofia juventina. La proprietà infatti vuole giovani e poco costosi, perlomeno lato stipendio, e in futuro rivendibili.

Saliba è la pedina individuata per Rabiot

Saliba è un difensore roccioso di piede destro, uno con le qualità per imporsi nella Juve. In aggiunta a Rabiot, valutato intorno ai 22 milioni, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto circa 15 milioni di euro. Si tratta di un’operazione che metterebbe una pezza a quella che Paratici completò nell’estate del 2019. Lui e Ramsey, infatti, hanno portato solo problemi alla Vecchia Signora. Troppo alti gli ingaggi, troppo infinitesimale il rendimento in campo. Il francese sta deludendo anche sotto la gestione Allegri, nonostante un buon avvio. E’ tra i più pagati della rosa coi suoi quasi 9 milioni a stagione bonus inclusi, motivo per cui la società presieduta da Andrea Agnelli conta di liberarsene più in fretta possibile. Massimo appunto entro la fine del prossimo calciomercato estivo, a un anno dunque dalla scadenza del suo contratto.