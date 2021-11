Calciomercato Juventus, lo prende Conte | Colpaccio da sogno

Calciomercato Juventus, il blitz di Conte non tarderà ad arrivare: super assalto in Serie A e bianconeri beffati.

Da quanto Antonio Conto è diventato il nuovo allenatore del Tottenham, non sono pochi i profili che militano in Serie A e che sono diventati improvvisamente oggetti del desiderio degli Spurs.

Tra questi, impossibile non menzionare Dusan Vlahovic, con l’attaccante serbo della Fiorentina che fa gola a tutte le big del panorama internazionale, compreso il Tottenham, che aveva effettuato da tempo dei sondaggi esplorativi, arrivando a mettere sul piatto in estate ben 65 milioni di euro: proposta rifiutata dalla Fiorentina, che contava di chiudere per il rinnovo del gigante serbo classe ’99, in una trattativa che però non si è mai concretizzata, e che ha portato alla fine alla rottura tra Commisso e l’entourage del centravanti.

Calciomercato Juventus, il Tottenham in pole per Vlahovic: bruciata la concorrenza?

Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, dopo che l’offerta dell’Arsenal è stata rispedita il mittente, sarebbe il Tottenham il club maggiormente indiziato a mettere le mani sul forte attaccante della Fiorentina, la cui valutazione si attesta comunque sugli 80 milioni di euro: più defilata, invece, la Juventus, che deve mettere a segno prima qualche cessione per poi sferrare l’assalto decisivo al giovane prospetto.