Juventus, la Lazio è nel mirino e Sarri ha un grande dubbio

La Juventus sta lavorando a ranghi ridotti in vista della ripresa del campionato di serie A, che la vedrà affrontare la Lazio.

Contro la squadra dell’ex Maurizio Sarri gli uomini di Allegri cercheranno di conquistare i tre punti con l’obiettivo di guadagnare terreno in classifica. La zona Champions League è il nuovo obiettivo, visto che lo scudetto sembra essere lontano. Battere la Lazio però non è mai facile, è una squadra nella quale ci sono grandi campioni che sono capaci di fare la differenza. Uno su tutti Milinkovic-Savic. Sarri però potrebbe avere una assenza davvero pesante alla quale sarebbe difficile sopperire.

Juventus, nuovi esami per Immobile: rimane in forte dubbio

Ciro Immobile infatti è ancora in forte dubbio per la partita del prossimo 20 novembre. L’attaccante ha saltato gli impegni con la nazionale azzurra a causa di un problema muscolare. Come rivela Tuttosport, il bomber ha svolto dei nuovi esami al polpaccio per capire l’entità del suo infortunio. E altri test saranno effettuati a metà settimana per capire se Immobile potrà stringere i denti e giocare dal primo minuto oppure se dovrà rimanere fuori dalla contesa contro la Juventus, sua ex squadra.