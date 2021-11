Calciomercato Juventus, Simeone rovina tutto | Lo prende a gennaio

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione che trapela dalla Spagna vede Simeone molto interessato ad un obiettivo di Cherubini.

Il numero sostanzialmente risicato di goal assicurato dal reparto offensivo della compagine di Allegri, ha fatto scattare l’allarme in casa Juve, anche perché, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ci si attendeva una risposta importante da quei calciatori che potevano essere “oscurati” dalla classe e dal carisma del fenomeno lusitano.

E invece, complice anche l’atteggiamento globale della squadra, che a differenza degli ultimi due anni preferisce restare dietro la linea del pallone per puntare l’area avversaria in contropiede, la sterilità offensiva sta rappresentando un triste leit motiv della stagione di Morata e compagni, attesi da una svolta a stretto giro di posta. Proprio lo spagnolo è a il centravanti più a rischio, anche perché formalmente non è ancora un calciatore della Juventus: lo potrebbe diventare, qualora la Vecchia Signora versasse 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. Ipotesi che, però, oggi come oggi sembra alquanto utopistica, anche se non è detto che gli intrecci di mercato con i Colchoneros siano finiti qui.

Calciomercato Juventus, l’Atletico fiuta l’affare Alvarez | Real e Milan beffate?

Ai bianconeri negli ultimi giorni era stato accostato con una certa insistenza il profilo di Julien Alvarez, giovane attaccante in forza al River Plate, che potrebbe andare in scadenza la prossima estate, qualora non dovesse rinnovare il suo contratto con il club argentino, al quale è legato da una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Soldi che, stando a quanto riferito da “El Gol Digital“, i Colchoneros potrebbero entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto già a gennaio, per eludere la concorrenza del Real Madrid, che pure aveva palesato un certo interesse per l’attaccante. In Serie A, oltre che alla Juve, Alvarez stuzzica le fantasie di Milan e Fiorentina.