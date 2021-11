Calciomercato Juventus, anche il Newcastle cerca il centrocampista

Per il calciomercato della Juventus potrebbero presto esserci delle novità in arrivo nel corso del primo mese del nuovo anno.

A gennaio infatti si parla di possibili colpi dei bianconeri per la linea mediana, che del resto è il reparto che più di altri potrebbe subire cambiamenti. Specie se andrà via un giocatore come Ramsey che, visto il risparmio sul suo ingaggio, libererebbe delle risorse da poter eventualmente spendere altrove. In queste ultime settimane si è parlato di tanti obiettivi possibili del club torinese, giovani e meno giovani. E sul taccuino dei potenziali acquisti rimane anche Van de Beek. Seppur va evidenziato come per la Juventus ci sia eventualmente un avversario in più.

Come ha sottolineato Nicolò Schira su Twitter, il Newcastle – che già era interessato all’olandese nel 2020 – grazie alla nuova società ora potrebbe farsi sotto già a gennaio per prendere Van De Beek e fargli vestire la maglia bianconera.

Donny #VanDeBeek had to be the first signing of #Newcastle made by PIF in the summer 2020, but at that time the FA stopped the takeover of #NUFC. #Magpies are still interested in the dutch midfielder, who could leave #ManchesterUnited in January. #transfers #MUTD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 14, 2021