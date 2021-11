Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Vicina la firma del fuoriclasse

Calciomercato Juventus, dalla Spagna danno sempre più vicina la firma del fuoriclasse in mediana in uscita a parametro zero.

Calciomercato Juventus, ormai sembra cosa fattibile il passaggio di Pogba al Real Madrid, almeno stando al portale spagnolo ‘elnacional’ l’ex rifiuto di Luis Enrique ai tempi del Barcellona adesso potrebbe diventare realtà concreta per i merengues. Non è quindi un mistero che questa, probabile, operazione tocchi anche la Juventus, perché proprio la squadra bianconera è quella che segue più da vicino il giocatore e sogna un gradito ritorno a Torino ma, a quanto pare, le cose sembrano complicarsi ulteriormente. L’obiettivo di Florentino Perez è fissato, Pogba è un obiettivo per l’estate e il raggiungimento a zero, visto che il francese andrà in scadenza proprio a giungo, un motivo in più per crederci.

Pogba sempre più vicino al Real Madrid

E un motivo per convincere Pogba a scegliere Madrid come prossima destinazione sarebbe addirittura doppio, proprio così. In blancos Paul ritroverebbe il suo compagno offensivo della nazionale Karim Benzema e…potrebbe, come sembra, o meglio, come spera Perez, avere anche Mbappe già dalla prossima estate. Insomma un trittico tutto francese che farebbe faville lì a Madrid.

Difficile a quel punto che la Juventus possa competere anche se, qualche speranza c’è sempre. Tutto dipenderà dal mercato che farà il Real Madrid ma anche dall’ambizione della Vecchia Signora che nel caso di offerta giusta per la trattativa Pogba bis, riuscirebbe a sovrastare i rivali, attualmente in pole per l’acquisto.