Calciomercato Juventus, cambia tutto | Rescissione e addio

Calciomercato Juventus, il giocatore rescinderà con l’attuale squadra in estate e avrebbe già deciso la destinazione prossima.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’annuncio. Esattamente dal portale ‘defensacentral’ si parla del futuro di Rudiger: il difensore tedesco ha deciso di rescindere il proprio contratto che andrà in scadenza in estate e dal Chelsea volerà in direzione Madrid. Ma proprio al Real potrebbe trovare non pochi problemi, infatti la concorrenza in difesa potrebbe addirittura costringere il giocatore alla non titolarità.

Rudiger è preoccupato della concorrenza

Il centrale tedesco infatti non sarebbe troppo contento della concorrenza che lo vedrebbe, comunque, giocarsi la titolarità con un tra Miltao e Alaba, ormai inamovibili per Carlo Ancelotti. Infatti prima della firma, come riportano la Spagna, il giocatore vorrebbe delle garanzie precise, cioè avere la titolarità.

In caso contrario non è escluso infatti si possa riaprire l’ipotesi bianconera. Proprio la Juventus segue con attenzione l’evolversi della situazione ma è anche vero che sicuramente l’offerta per il contratto non sarebbe la stessa del Real che sarebbe disposta proporgli un contratto da doppia cifra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.