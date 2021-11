Calciomercato Juventus, Vlahovic allo scoperto | “Indizio” sul suo futuro

Calciomercato Juventus, le parole di Dusan Vlahovic dal ritiro della Nazionale serba fanno rumore: indizio sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, il bomber serbo è il vero obiettivo per gennaio. La dirigenza bianconera sta facendo di tutto per regalare ad Allegri un bomber di razza, il cosiddetto rapace d’area che riesca a mettere più gol possibili, il goleador che manca in questo momento alla Juventus. Dopo l’addio di CR7 la situazione si è complicata drasticamente, almeno in fase realizzativa. Per risolvere il più in fretta possibile l’attuale posizionamento in classifica, la dirigenza vuole fare già il colpo grosso nella finestra del mercato invernale. In tal senso Vlahovic è il predestinato e le sua frase pronunciata in ritiro getta ennesima benzina su un fuoco più accesso che mai.

Vlahovic e l’indizio che apre alla Juventus

Nei giorni delle nazionali, proprio dal ritiro ha parlato il giovane bomber classe 2000 e la sua volontà è chiara: “Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol. Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso“.

Parole che aprono ad un ipotesi Juventus, visto che gli obiettivi della Vecchia Signora sembrano andare in comune accordo con quelli del giocatore. Lavorare per raggiungere vittorie e gol, avendo tanta fame. Il phisique du role è quello bianconero e chissà non possa già essere concreto in questa stagione. I tifosi ci sperano e queste ultime parole lasciano, veramente, entusiasta tutta la fandom bianconera.