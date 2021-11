Vlahovic alla Juventus | Se passa gennaio, sarà bianconero

Vlahovic è destinato ad indossare la maglia della Juventus, ma i bianconeri devono superare indenni lo scoglio di gennaio. Conte in agguato.

E’ il primo obiettivo della Juventus per l’attacco. In scadenza nel 2023 con la Fiorentina, Vlahovic ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, decidendo di diventare uomo mercato. La Viola è pronta a cederlo già a gennaio, di fronte a circa 70 milioni di euro, cifra al momento difficile per il club bianconero sostiene calciomercato.com. Cherubini lavora sul serbo più in ottica estate, quando riuscirà a piazzare almeno uno tra Ramsey e Rabiot e quando incasserà dalla possibile cessione di Dejan Kulusevski. Lo svedese è pronto a esser sacrificato sull’altare del bilancio. Insomma, la Juve ci pensa più per l’estate che per gennaio, quando, invece, qualcuno dalla Premier potrebbe intervenire. Chiaro che se dovesse scatenarsi subito un’asta, la Juve accelererebbe per le sue cessioni e per creare un piccolo tesoretto.

Vlahovic, ostacolo gennaio

L’Arsenal non scalda il cuore di Vlahovic, vista anche la caratura delle altre squadre interessate: c’è il Tottenham di Conte, anche lui pronto a un investimento a gennaio, ma, soprattutto, c’è il Manchester City che qualora non dovesse riuscire a prendere Harry Kane potrebbe virare con forza sul classe 2000, e c’è anche lo United. Senza dimenticare, ma qui la Premier non c’entra, l’Atletico Madrid. Insomma, concorrenza di livello alto, altissimo per la Juventus.