Allegri come Pirlo | Il dato terribile che preoccupa la Juventus

Emerge un dato clamoroso sulla Juventus e sul suo allenatore. Massimiliano Allegri ha fatto esattamente come il suo predecessore Andrea Pirlo.

Massimiliano Allegri ha ereditato da Andrea Pirlo una Juventus senza identità, dove variare tanto e spesso era diventata la regola, come dimostrano i dati della scorsa stagione. Sono 38 formazioni diverse in altrettante partite, mai il Maestro ha mandato in campo per due volte di fila la stessa squadra in campionato. Questo, chiaramente nella sua unica stagione da allenatore bianconero. Non sappiamo con quante Signore differenti chiuderà l’annata il suo successore, però possiamo dire che è sulla buona strada. Sì perché alla stessa epoca (dopo 12 giornate di Serie A) Max ha cambiato tanto quanto Pirlo, ovvero sempre.

Allegri e la Juve senza identità

La Gazzetta dello sport questa mattina dà info su questa particolare classifica, spiegando che Allegri non è l’unico allenatore trasformista della Serie A. La stagione congestionata tra campionato, coppe e impegni multipli con le nazionali costringe molti tecnici a ricorrere spesso al turnover. Tuttavia è la mancanza di identità a preoccupare i dirigenti della Vecchia Signora. Al Maestro furono fatali le tante sconfitte dovute ai cambi continui. Max sembra proprio che abbia imboccato lo stesso pericoloso tunnel.