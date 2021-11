Calciomercato Juventus, nuovo nome in mediana | Arriva dalla Serie A

Calciomercato Juventus, un nuovo nome sta interessando i bianconeri, si parla infatti di un centrocampista in uscita dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, tanti possibili colpi in mediana, l’ultimo sarebbe assai vantaggioso perché in arrivo già dalla Serie A, come riportato dai colleghi spagnoli di ‘Fichajes’, l’ultima suggestione a centrocampo potrebbe infatti essere Remo Freuler dell’Atalanta, lo svizzero sarebbe in uscita dalla Dea e un colpo sicuro da poter chiudere in estate. I vertici alti si stanno muovendo e l’interesse sembra concreto visto che il giocatore, alla guida di Gasperini, è riuscito ad ottenere una serie continua di prestazioni positive in grado già di fargli fare il salto di qualità.

Freuler nuovo nome per il centrocampo

Sul centrocampista in uscita dall’Atalanta, come riportato dal sito spagnolo, ci sarebbero ben due big di Serie A a contenderselo. Inclusa, ovviamente, la Juventus, anche la Roma di José Mourinho si muoverebbe per lo svizzero. Entrambe le società sono unite dallo stesso desiderio, rinforzare globalmente il centrocampo.

Proprio per questo motivo, in estate, potrebbe esserci un duello fra le due grandi di Serie A per contendersi uno dei centrocampisti più interessanti che il nostro campionato possa offrirci.