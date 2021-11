Calciomercato Juventus, 40 milioni la domanda | Addio già a gennaio

By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna muovono le carte per assicurarsi un nuovo rinforzo che potrebbe essere proprio il bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si parla di un possibile assalto a Kulusevski già nel mercato invernale di gennaio. Lo comunicano i colleghi spagnoli di ‘Fichajes’ che parlano di un grande interesse di Xavi (neo allenatore blaugrana) nei confronti dell’esterno bianconero in uscita. Stiamo parlando, ovviamente, di Kulusevski. Lo svedese classe 2000 non riesce a trovare continuità alla Juventus e potrebbe infatti essere già ceduto nel mercato invernale. La domanda della dirigenza è già precisa, per lo svedese la Vecchia Signora chiede una cifra di 40 milioni di euro.

Kulusevski al Barcellona | Xavi lo vuole

L’addio dello svedese dipenderà solo dalla dirigenza blaugrana. Nonostante la crisi economica, il Barcellona potrebbe trovare la cifra necessaria per arrivare a chiudere il giovane esterno. Difficilmente, salvo contropartite interessanti, la Juventus scenderà dalla richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino di Kulusevski.

Un addio che si delinea sempre di più. Arrivato come promessa del calcio italiano, Kulusevski non sembra aver trovato quella continuità opportuna per fare il salto di qualità definitivo. Nonostante l’ancora giovanissima età la Vecchia Signora valuta comunque attentamente l’eventualità di una cessione. Vedremo se il Barcellona riuscirà a soddisfare le richieste dei bianconeri già a gennaio.