Calciomercato Juventus, vogliono il difensore | Assalto a gennaio

Calciomercato Juventus, la squadra turca vuole il difensore bianconero e farebbe di tutto per chiuderlo già nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 della Juventus, in questa stagione non è stato utilizzato come sperava. Poche infatti sono le presenze del giovane difensore che potrebbe quindi tentare un’esperienza all’estero già partendo a gennaio. Si parla infatti di un grande interesse da parte di una squadra turca, il Trabzonspor, club che milita nella Super Lig, massimo campionato della Turchia. Stando infatti alla indiscrezioni, riportate da ‘Calciomercato.com’, il giocatore è un obiettivo dei turchi già nel mercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, si ferma di nuovo | Potrebbe non giocare contro la Lazio

Pellegrini in Turchia a gennaio?

La squadra turca si sarebbe infatti mossa in prima linea per arrivare al laterale bianconero, provando a chiuderlo fin da subito. Come riporta infatti ‘Calciomercato.com’, il difensore italiano non sarebbe l’unica soluzione di Serie A cercata dal Trabzonspor, infatti i turchi si sarebbero mossi anche per Kyriakopoulos del Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo nome in mediana | Arriva dalla Serie A

Vedremo se il Trabzonspor andrà all’assalto dei 2 giocatori che, come dicevamo poc’anzi, sono obiettivi già nel mercato invernale di gennaio.