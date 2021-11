Calciomercato Juventus, spunta un’altra concorrente per Zakaria

Guardare al prossimo calciomercato è per la Juventus quasi una necessità, considerata la volontà del club di costruire una squadra sempre più forte.

E’ soprattutto a centrocampo che potrebbero esserci in arrivo delle novità, specie nel caso in cui ci saranno delle cessioni. L’obiettivo numero uno della Juventus ora pare essere Zakaria, mediano del Borussia Monchengladbach. Elemento che sa dare equilibio in mediana e giovane davvero molto promettente, al quale è interessata anche la Roma di Mourinho. Ma non solo, perchè ora pare spuntare anche un’altra pretendente.

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona interessato a Zakaria?

Come riporta il sito francese Le10Sport, il centrocampista della nazionale svizzera e del Borussia Moenchengladbach piace non solo alla Juventus e alla Roma, ma potrebbe interessare anche ad un altro club in cerca di rinforzi. Stiamo parlando del Barcellona, che ha appena cambiato allenatore scegliendo Xavi al posto di Koeman. I blaugrana stanno cambiando pelle e Zakaria rientra tra i possibili obiettivi anche perchè ha un ingaggio in linea con i programmi societari, che mirano ad un contenimento delle spese. Certo sarebbe una concorrente davvero insidiosa per la Juventus nella corsa al mediano.