Juventus, si ferma di nuovo | Potrebbe non giocare contro la Lazio

Juventus, non giocherà con la propria nazionale e rischia di restare ai box anche nell’importante sfida di campionato contro la Lazio.

Juventus, Paulo Dybala non giocherà la sfida con la nazionale che avrebbe dovuto vederlo protagonista nella super sfida contro il Brasile, ma le brutte notizie non finiscono qui. Come riferito infatti da ‘Tuttosport’, la Joya potrebbe nuovamente rimanere ai box in un’altra sfida cruciale per il cammino dei bianconeri in campionato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Paulo Dybala rischia di saltare anche la sfida contro la Lazio dell’ex Sarri. Partita cruciale per il cammino di una squadra zoppicante come la Vecchia Signora di questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Bonucci cambia il proprio status | Lo sgabello è lontano

Dybala rischia di saltare la sfida contro la Lazio

Non certo una bella notizia ma qualcosa di positivo c’è, infatti, nei primi esami, per fortuna, sono escluse lesioni di qualsiasi tipo ma, comunque, la presenza del fantasista è a forte rischio nella sfida contro la Lazio di sabato pomeriggio.

LEGGI ANCHE >>> Allegri come Pirlo | Il dato terribile che preoccupa la Juventus

Un giocatore decisamente sfortunato che purtroppo è perennemente martoriato da infortuni. Paulo Dybala deve trovare la forma smagliante che lo ha contraddistinto ma rischia di saltare un’ennesima sfida cruciale per il cammino dei bianconeri in campionato. Allegri si affiderà, in assenza dell’argentino, a Morata e Chiesa, con l’augurio di poter usare Moise Kean il prima possibile.