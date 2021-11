Lazio-Juventus, altra tegola per Allegri: a rischio per il big match

La Juventus viaggia spedita adesso verso il prossimo impegno di campionato, la partita contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Sabato prossimo 20 novembre i bianconeri proveranno a riallacciare i fili con la vittoria, per dare impulso ad una rimonta complicata ma non impossibile. Allegri presto ritroverà i componenti della sua rosa impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali e avrà modo di preparare nel migliore dei modi il confronto con i biancocelesti. Immobile è in dubbio, ma la Lazio è una grande squadra e ha in panchina un allenatore che i tifosi juventini conoscono bene. Non sarà affatto semplice fare risultato.

Juventus, problema ad un adduttore per Bernardeschi

E’ ancora presto per abbozzare ipotesi di formazione, bisognerà anche guardare prima all’infermeria. Con Chiellini che dovrebbe saltare questa contesa, mentre recupera Kean che potrebbe anche avere una chance. Allegri però rischia di perdere una pedina. Come riporta il giornalista Romeo Agresti su Twitter Federico Bernardeschi ha accusato un problema all’adduttore dopo il match della nazionale in Irlanda. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.