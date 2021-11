Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il difensore | Sfida tripla in Serie A

Calciomercato Juventus, tre big dalla Serie A si sfiderebbero per il difensore prodigio del campionato tedesco.

Calciomercato Juventus, tre big della Serie A interessate al difensore algerino Bensebaini che grazie alle sue prestazioni non è passato inosservato, anzi, sta diventando un vero e proprio crack tanto che Juve, Inter e Roma se lo conterrebbero. Una vera e propria aste per il laterale sinistro del Borussia M’gladbach che partita dopo partita sta dimostrando tutto il suo valore ed è pronto ad ambire ai vertici.

La Juventus vuole Bensebaini come alternativa a Sandro

La Vecchia Signora in un periodo certamente non facile dati i pochi punti in classica è vogliosa di rivalsa e vuole ritornare nell’elite del calcio europeo. Per questo motivo si interessa già ai possibili crack del calcio europeo, e in un certo senso il laterale sinistro può essere una vera e propria alternativa di lusso al già rodato Alex Sandro.

Sembra infatti che Bensebaini figuri proprio come le caratteristiche ideali per sposarsi appieno con le idee tattiche di Allegri. Il solo Pellegrini non basta e non è infatti escluso che l’italiano venga ceduto proprio nella sessione invernale per fare spazio all’algerino. Ma come già anticipato precedentemente la sfida per arrivare all’esterno classe 1995 vedrà ostacoli importanti, infatti oltre ai bianconeri, ci sarebbero pure l’Inter dell’ex Marotta e la Roma di Mourinho.