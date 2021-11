Calciomercato Juventus, l’annuncio di Raiola sul futuro di Donnarumma

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio di Mino Raiola sul futuro di Donnarumma. Ecco le parole dell’agente intercettato oggi a Roma

Mino Raiola oggi è stato a Roma alla riunione degli agenti italiani. E ovviamente, le domande per il procuratore, sono state fatte sul mercato. Ha parlato di Mkhitaryan, Raiola, ma si è espresso anche sulla vicenda Donnarumma.

Il portiere, nei giorni scorsi, ha espresso il suo parere sul momento che sta vivendo a Parigi, dove si alterna a Keylor Navas tra i pali del Psg. E per Donnarumma, dopo l’esplosione al Milan, è di certo una situazione nuova. Tanto che si sono riaperte le voci di mercato.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Raiola

A spegnere, però, qualsiasi voce, ci ha pensato appunto Raiola. “Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano”. Ecco, per farla breve, le possibilità di una possibile partenza di Donnarumma sono nulle.

Ed è anche per questo motivo che la società bianconera si sta muovendo verso un’altra direzione. Infatti è notizia di ieri che Cherubini stia pensando a Ospina come possibile sostituto di Szczesny, che è in trattativa per un rinnovo al Napoli ma che sembra distante. La pratica Donnarumma, quindi, è chiusa. E non ci sono possibilità che lo stesso possa tornare in Serie A la prossima stagione.