Calciomercato Juventus, futuro lontano dal Real: la possibile destinazione

Negli ultimi anni è stato spesso accostato al calciomercato della Juventus, ma alla fine non ha mai lasciato il club in cui milita ormai da anni.

Stiamo parlando del laterale del Real Madrid Marcelo, giocatore dal palmares invidiabile che ha solcato e solca la fascia sinistra della squadra spagnola. Un grande campione sul quale davvero c’è poco da discutere. Si è parlato spesso di un possibile interessamento della Juve in passato nei suoi confronti, ma alla fine non si è mai aperta una vera e propria trattativa per il suo approdo in Italia. Il suo contratto con il Real è in scadenza a fine stagione e per lui non si sta parlando di rinnovo. Dovrebbe dunque cambiare aria tra qualche mese.

Calciomercato Juventus, Marcelo lascerà il Real per fine contratto: può tornare in Brasile

Chi spera però di vedere Marcelo approdare in Italia, alla Juventus o altrove, rimarrà deluso. Perché come riportano i media brasiliani – e come si legge su Fantacalcio.it – per il terzino sinistro si profila un ritorno in patria a 33 anni. Il calciatore è nel mirino del Botafogo ma soprattutto della Fluminense, squadra nella quale è cresciuto e nella quale ora potrebbe tornare per chiudere una straordinaria carriera.