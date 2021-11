Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’attaccante | “Voglio cambiare club”

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio dell’attaccante che fa spaventare i tifosi. “Voglio cambiare club” ha detto. Porte aperte alla trattativa

Improvviso e probabilmente inaspettato. Ma l’annuncio c’è stato ed anche bello forte. E che sicuramente non farà felici i tifosi del Napoli, in questo caso. Sì, perché le parole di Lozano lanciano delle ombre sul futuro dell’attaccante messicano dentro la squadra di Spalletti. E con un tipo focoso come De Laurentiis, sbagliare qualcosa diventa quasi una sentenza.

“Mi piacerebbe andare in un club più grande”. E’ questo il messaggio lanciato da Hirving Lozano alla tv messicana Azteca Deportes: “Credo di far parte di in un club molto competitivo, che è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere questo”.

Calciomercato Juventus, terremoto Lozano

Un terremoto a Napoli. Perché Lozano non include tra i grandi club, ed è evidente, la società azzurra. Che adesso dovrà prendere una decisione nel merito. La sensazione, intanto, è che possa arrivare anche una multa nei confronti del giocatore. Perché queste parole, ovviamente, appaiono inopportune. Ma, oltre questo, si aprono in maniera interessante anche delle possibili operazioni di mercato già a gennaio.

Lozano ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2024 ma gioca poco rispetto a quello che si aspettava. E nelle scorse settimane era stato anche accostato alla Juventus, visto che a Massimiliano Allegri piacciono i calciatori che danno del tu al pallone. E il messicano è senza dubbio uno di questi. Una sua cessione adesso sembra assai probabile.