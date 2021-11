Calciomercato Juventus, s’inserisce il Real Madrid | Lo vuole Ancelotti

By

Calciomercato Juventus, s’inserisce il Real Madrid che fiuta il possibile colpo a parametro zero. Lo vuole Carlo Ancelotti

In casa bianconera, da un poco di tempo, sono iniziate le grandi manovre per il portiere. Anche perché, a quanto pare, quella che è in corso sembra davvero l’ultima stagione di Szczzesny a Torino. Anche se alla fine della fiera deciderà Massimiliano Allegri se dare o meno fiducia al polacco.

Chiusa la vicenda Donnarumma, anche con le parole di oggi di Mino Raiola, Cherubini è alla ricerca di un estremo difensore che possa dare sicurezza al reparto arretrato e che sicuramente sia pronto per difendere la porta della Juventus. E l’obiettivo, anche possibile a parametro zero, sarebbe stato messo nel mirino: vale a dire Ospina del Napoli, che ha un contratto in scadenza con la società azzurra, ma che sembra non abbia nessuna intenzione di mettere nero su bianco.

Calciomercato Juventus, su Ospina anche il Real Madrid

Sull’estremo difensore, che ha avuto una proposta di un prolungamento fino al 2024, non c’è solamente la Lazio come vi abbiamo spiegato ieri. Ma, secondo quanto riportato da Elgoldigital, anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti ci avrebbe messo gli occhi addosso. E sarebbe stato appunto il tecnico italiano a chiedere a Florentino Perez di muoversi verso questa direzione. Una nuova concorrente quindi che sogna il possibile colpo a parametro zero.

Se così fosse, ovviamente, ci sarebbero delle grosse difficoltà per la società bianconera di arrivare al portiere. Se fosse stata solamente la Lazio, allora le percentuali sarebbero state sicuramente diverse. Ma con i madrileni in mezzo, allora la cosa si fa più difficile. Bisognerebbe giocare d’anticipo. E su questo, la Juve, non sembra essere sicuramente “in forma”.