Calciomercato Juventus, insidia United per il centrocampista

Rinforzare il centrocampo è la missione principale per il 2022 per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

Serve nuova linfa al reparto mediano ed è per questo che la Juventus sta seguendo diverse piste per il futuro. Il sogno è quello di arrivare a Tchouameni del Monaco, per il quale però la concorrenza aumenta giorno dopo giorno. Witsel sembra essere una alternativa percorribile, ma il belga non è più giovanissimo e la società bianconera intende invece investire su calciatori che possano essere colonne portanti della squadra per anni. Ecco perchè un profilo molto interessante è quello di Zakaria del Borussia Moenchengladbach, che è in scadenza di contratto e dunque rappresenta una alternativa low cost. Anche su di lui però ci sono davvero tanti club.

Calciomercato Juventus, lo United si fa avanti per Zakaria

Come ha riportato su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, per il centrocampista della nazionale svizzera ci sono stati contatti non solo con la Juventus ma anche con il Manchester United. I Red Devils rischiano di perdere Pogba a fine stagione (visto che è in scadenza) e Zakaria potrebbe essere l’uomo giusto per sostituirlo.

#Zakaria. Conferme sulle squadre coinvolte: nuovi contatti con #Juventus e Manchester United #MUFC. Sullo sfondo anche il #City ma la corsa è aperta ⬇️ https://t.co/KQhUFagSob — Gianluigi Longari (@Glongari) November 16, 2021

In corsa, più defilato, ci sarebbe anche il Manchester City di Guardiola. Che si aggiunge ad altre pretendenti, Roma e Barcellona su tutte. All’orizzonte dunque si profila un’asta internazionale per ingaggiare il calciatore.