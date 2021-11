Juventus, il match di Champions League in chiaro | La scelta di Mediaset

Juventus, la prossima settimana ci si rituffa nella Champions League. I bianconeri affrontano il Chelsea nella penultima giornata della fase a gironi.

Due settimane davvero intense, quelle appena trascorse. Con i campionati fermi la scena calcistica l’hanno dominata le nazionali. Per quindici giorni le vicissitudini dei club sono state quasi interamente offuscate dalle qualificazioni per i prossimi campionati del mondo. L’Italia, purtroppo, non ce l’ha fatta a strappare il pass diretto per Qatar 2022. Dovrà riprovarci nel prossimo mese di marzo, quando sarà impegnata nei pericolosi spareggi. Ma ora è tempo di voltare pagina: agli azzurri di Roberto Mancini si penserà a tempo debito.

Perché la tredicesima giornata di campionato è alle porte. E subito dopo la Serie A ci si rituffa nell’Europa. Tra circa sette giorni tornano le coppe e dunque anche la Champions League. La fase a gironi è agli sgoccioli – mancano due sole giornate – e cominciano ad arrivare i primi verdetti.

Juventus, in chiaro la gara dei bianconeri contro il Chelsea

La Juventus, com’è noto, è già sicura di giocare la fase ad eliminazione diretta. Agli ottavi di finale ci saranno anche i bianconeri di Massimiliano Allegri. Ma c’è un’altra buona notizia per i tifosi della Vecchia Signora. Perché, come riporta Calcio e Finanza, il match di Stamford Bridge in programma martedì prossimo tra Chelsea e Juventus sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. La scelta di Mediaset sarebbe ricaduta sull’incontro di Londra, in cui Chiesa e compagni si giocheranno il primo posto nel gruppo con i campioni d’Europa in carica.

Per la seconda volta di fila l’emittente di Cologno Monzese ha privilegiato la gara dei bianconeri. Era già successo tre settimane fa con Juventus-Zenit, la sfida che ha regalato ad Allegri la qualificazione matematica.