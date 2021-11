Juventus, contro la Lazio l’attacco per ora è un rebus

Pochi giorni al ritorno in campo in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa dalla sfida contro la Lazio dell’ex Sarri.

Una partita assolutamente da vincere per i bianconeri, che conquistando i tre punti farebbero un balzo avanti in classifica e rosicchierebbero terreno ad una diretta concorrente per la zona Champions League. Certo è che non sarà semplice mandare al tappeto una squadra forte come quella biancoceleste. Mister Allegri attende il rientro di tutti i nazionali e nel frattempo deve fare i conti con i problemi che potrebbe avere nel suo attacco. Non ci sarà sicuramente infatti Bernardeschi che si è infortunato con l’Italia e anche la presenza di Dybala è ancora in dubbio.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, Dybala in dubbio: le possibili soluzioni in avanti

L’attaccante argentino potrebbe non essere della contesa, le sue condizioni si valuteranno al rientro in Italia. Di sicuro c’è che non si prenderanno rischi riguardo il suo utilizzo, la stagione è ancora molto lunga e la Juventus ha bisogno del suo numero dieci. E allora, considerando Chiesa un titolare sì ma del centrocampo, non è da escludere che Allegri in attacco confermi la fiducia in Morata. In caso di forfait di Dybala si aprirebbe il ballottaggio per prendere il posto della “Joya”. Kulusevski scalpita, ma il tecnico potrebbe anche decidere di dare una chance a Kane dal primo minuto.