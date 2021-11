Agnelli si è mosso in prima persona per Vlahovic. Il suo agente si chiama Darko Kristic, lo segue da quando era ancora al Partizan. In questi mesi lui e i suoi soci serbi hanno incontrato tante società.

La manovra di avvicinamento del club degli Agnelli a Dusan Vlahovic è sempre più decisa spiega la Gazzetta dello Sport. Il suo agente si chiama Darko Kristic, lo segue da quando era ancora al Partizan. In questi mesi lui e i suoi soci serbi hanno incontrato tante società, ma senza mai raggiungere un’intesa. Ora come ora Dusan chiede un ingaggio da 6 milioni netti a stagione e ha parlato evidentemente con le più importanti società Ma anche la Juventus è in linea con questi parametri. Il problema è capire quanto vuole la Fiorentina. Di sicuro Rocco Commisso e i suoi collaboratori vogliono evitare che il bomber di Vincenzo Italiano segua le orme di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: sarebbe un’onta per la propria tifoseria.

Vlahovic, la Juventus destinazione gradita

Da qui l’avvio di una ragnatela di contatti che stanno inquinando i pozzi di questa trattativa. La situazione è per molti versi surreale perché l’asta è nata in vista della riapertura delle liste a gennaio, proprio sulla spinta delle dichiarazioni del patron della società toscana. Ma non è da escludere che a Firenze decidano di spostare il tutto a fine stagione, proprio per tener calma la piazza. E sotto questo profilo la Juventus deve far buon viso a cattivo gioco: nel mezzo c’è sempre il giocatore.