Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Rinnovo a rischio

Mino Raiola non è più il suo procuratore. E’ passato da qualche giorno a Federico Pastorello che così parlerà con la Juve. A rischio il rinnovo di Bernardeschi.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha dato la notizia del benservito a Mino Raiola. Non è qualcosa che si legge ogni giorno e la notizia fa discutere. Anche perché interessa la Juventus. Federico Bernardeschi ancora non ha chiarito con la società. quale sarà la sua destinazione e se giocherà ancora con la Vecchia Signora. Arrivato su input di Max Allegri quattro anni fa, ha deluso completamente le aspettative a fronte dei milioni pagati alla Fiorentina. Di certo quel tipo di ingaggio no potrà essergli confermato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nessuna offerta | Occasione a gennaio

Bernardeschi va con Pastorello

Il centrocampista azzurro starà fuori circa venti giorni, intanto ieri ha annunciato il cambio di agente. Bernardeschi ha lasciato Mino Raiola ed ha firmato con Federico Pastorello, che già aveva preso la procura di Arthur. Quella dell’agente è una vera e propria escalation, al punto che si sta ponendo come uno dei procuratori di punta non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. L’operazione Lukaku, in entra e in uscita dall’Inter, è opera sua.