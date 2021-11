Calciomercato Juventus, pericolo Premier League | Lo vogliono a gennaio

Calciomercato Juventus, c’è il pericolo Premier League per un uomo che era stato richiesto da Allegri. Lo vogliono già nel mese di gennaio

C’è un concreto pericolo Premier League per uomo che sarebbe stato richiesto esplicitamente da Massimiliano Allegri per dare qualità, e anche un po’ di centimetri, al centrocampo della Juventus. Una trattativa che potrebbe anche chiudersi in poco tempo, e già nel prossimo mese di gennaio.

La società bianconera, a dire il vero, non voleva di certo velocizzare l’affare: anche perché, il centrocampista belga Witsel, in forza al Borussia Dortmund, ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e si sarebbe anche potuto liberare a parametro zero. Ma il Newcastle, che ha urgente bisogno di rinforzare la rosa vista la posizione di classifica che occupa, lo ha messo nel mirino per i prossimi mesi. E lì, problemi economici, non ce ne sono.

Calciomercato Juventus, pericolo Newcastle

La società inglese, insomma, vuole chiudere in breve tempo l’operazione per cercare di mettersi al sicuro in Premier quest’anno e poi costruire una squadra dei sogni la prossima estate. Partendo, così, da quei giocatori che si possono muovere senza grosse spese e che fanno sicuramente dell’esperienza la propria dote migliore. Witsel, 32 anni, ne ha da vendere.

E allora per Allegri ci potrebbe essere una beffa. Sì, perché anche la scorsa estate il tecnico della Juventus aveva cercato il centrocampista belga. Ma la richiesta del Borussia era stata ritenuta eccessiva, a quanto pare, visto il contratto che tra pochi mesi scadrà. E di rinnovo, con i gialloneri, non se ne parla proprio. Sicuramente la Juve pensava al colpo a zero. Ma a questo punto sembra davvero improbabile una riuscita dell’operazione.